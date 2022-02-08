Глава МИД Германии заявила, что страны Запада готовы к ущербу от санкций против России

Глава МИД Германии Анналена Бербок на брифинге по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявила, что Запад оценивает риски введения санкций против России. Об этом сообщил RT.

Политик отметила, что Европа готова к экономическому ущербу. По ее словам, безопасность Украины в данном вопросе стоит на первом месте.

«Сделаем все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, мы подготовили сообща ряд жестких мер против России в этом случае, эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнерами», — заметила она.