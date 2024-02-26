Мир 26 февраля 2024, 11:01 Глава МИД Германии призвала надавить на Путина Глава МИД ФРГ Бербок призвала надавить на Путина из-за конфликта на Украине Michael Kappeler / Global Look Press

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Западу необходимо надавить на президента России Владимира Путина, чтобы добиться разрешения украинского кризиса. С таким призывом выступила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью ZDF во время поездки в Одессу.

«Путин не хочет мира в данный момент», — заявила министр иностранных дел ФРГ.

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По ее словам, президент России может остановить конфликт завтра и вывести танки. Пока этого не произошло, Запад обязан продолжать оказывать военную помощь Украине, отметила Бербок.

Глава МИД Германии также призвала оказать давление на Китай, Иран и Северную Корею.

Путин неоднократно заявлял о готовности России к мирным переговорам. Однако украинские власти запретили этот процесс на законодательном уровне.

По словам президента России, если бы Украина пошла на мирные переговоры, спецоперация завершилась бы еще полтора года назад. Но власти страны показали несамостоятельность и поддались на призыв экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона не соглашаться на договоренности, отмечал Путин.