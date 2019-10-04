Глава МИД Германии призвал ЕС ввести ответные меры на пошлины США

США введут новые торговые пошлины против ЕС Подробнее

Хайко Маас сделал соответствующее заявление во время интервью медиагруппе Funke.

«ЕС должен отреагировать и с одобрения ВТО, возможно, ввести со своей стороны штрафные пошлины», — сказал он.

США выбрали путь конфронтации, который, по словам Мааса, оказался ошибкой. Поэтому министр иностранных дел ФРГ призвал не допустить нанесения ущерба мировой экономике, сообщил сайт RT.

«Мы считаем, что это (непринятие США предложения ЕС о „взаимоприемлемом решении“. — прим. сайта RT) неправильно, поскольку по обе стороны Атлантики цену за это заплатят работники и потребители», — подчеркнул Маас.

Также он отметил готовность ЕС обсудить с США правила субсидирования отрасли авиапромышленности.