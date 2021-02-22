Глава МИД Германии призвал ЕС сохранять диалог с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Евросоюз сохранять конструктивный диалог с Россией. Об этом глава МИД ФРГ заявил в ходе встречи с европейскими дипломатами в Брюсселе.

Отношения ЕС и России достигли «низшей точки», констатировал Маас. Однако Евросоюз нуждается в поддержке диалога с Россией для разрешения многих международных конфликтов, отметил он, рассказало RT.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг ранее призвал ЕС к сдержанности в санкциях против РФ. Дипломат заявил, что решения о возможных мерах в отношении Москвы нужно принимать взвешенно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее процитировал экс-президента США Барака Обаму, заявив, что на сегодняшний день отношения Москвы с Брюсселем «разорваны в клочья». Лавров также напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл Россию старым врагом Евросоюза.