06 февраля 2023, 01:04
Глава МИД Германии призналась, что ее призвали не шутить про Шольца
Глава МИД Германии Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее предостерегли от шуток о канцлере Олафе Шольце. Также ее попросили не говорить лишнего.
В субботу, 4 февраля, Бербок наградили шутливым орденом «Против зверской серьезности» и посвятили в рыцари. Во время церемонии награждения она рассказала, что ей посоветовали тщательнее выбирать слова.
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«Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего. Но не говорить лишнего можно тогда, когда вообще ничего не говоришь», — заявила она.
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Министр также добавила, что другие с подобной задачей справляются лучше, чем она. По словам Бербок, она хотела появиться на церемонии награждения в костюме леопарда, но в итоге передумала. Глава внешнеполитического ведомства побоялась, что из-за такого наряда ей перестанут выдавать разрешения на поездки.
Вручением ордена занимается Ассоциация карнавалов немецкого города Ахен. Награду каждый год получают политики за свое чувство юмора и близость к народу.
Германия
Олаф Шольц
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