Глава МИД Германии предостерег от конфронтации с Россией

Берлину не стоит присоединяться к «конфронтационной шумихе» в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала Das Erste.

«Мы хотим вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения», —сказал Хайко Маас.

При этом он подчеркнул, что экономические санкции ЕС останутся в силе. Они продолжат действовать, пока «не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины». Маас отметил, что «наконец разрешить эти вопросы» в интересах Москвы.

Ранее поддерживать контакты с Россией и уважать ее роль на мировой арене призвал глава британской внешней разведки Ричард Мур. Однако он заявил, что действиям Москвы нужно активно противостоять, потому что они носят «угрожающий» характер.

В последнее время заявления о «российской угрозе» стали звучать на Западе все чаще. Каждый раз Москва заявляла, что никогда не нападет на кого-либо из членов НАТО. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что в альянсе знают об отсутствии у российской стороны планов агрессии, но продолжают использовать это как повод, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ.