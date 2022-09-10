Глава МИД Германии посетила Киев во второй раз с момента начала СВО | 360°

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Глава МИД Германии посетила Киев во второй раз с момента начала СВО

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев для встречи с украинскими властями

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев. Она собралась провести ряд встреч «на высшем уровне», сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, это второй визит главы немецкого МИД на Украину с начала российской спецоперации. С кем именно Бербок намерена встретиться — неясно. Ранее она посещала украинскую столицу 10 мая.

Сама министр заявила, что ее внеплановый визит в Киев должен показать готовность Берлина продолжать оказывать помощь украинским властям, «пока это необходимо», сообщило ИА НСН. .

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Весной Бербок заявила о необходимости поставок тяжелого вооружения украинским властям. Жители Германии собрались на митинг и освистали заявление министра. Видео с места событий разлетелось по социальным сетям.

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Позже Анналена Бербок предложила план по выстраиванию отношений между Россией и Евросоюзом. По ее словам, необходимо укреплять национальную оборону, поддерживать союзников, а также продолжать оказывать военную помощь Украине. Все это должно сопровождаться «работой с российским гражданским обществом», отметила она. Пользователи Twitter скептически отнеслись к словам главы МИД. Ее обвинили в проявлении упрямства и недальновидности.

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