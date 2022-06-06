Глава МИД Германии отказалась от встречи с послом Украины

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отказалась от встречи с послом Украины в Германии Андреем Мельником. Об этом сообщило местное издание Bild.

По данным издания, в МИД Германии указали на то, что Бербок намерена проводить встречи только с министрами, уточнил RT.

Это вызвало критику со стороны Мельника. Он заявил, что Бербок должна найти для него время, чтобы они смогли провести конфиденциальный разговор.

Мельник достаточно часто критикует власти Германии. На минувшей неделе он заявил, что медлительность правительства ФРГ в вопросах поставки военной помощи ВСУ «войдет в историю». Ранее в своем Twitter посол опубликовал картинку с улиткой, к которой был приклеен патрон, сопроводив это подписью: «Немецкое оружие для Украины уже в пути».

До этого Мельник успел оскорбить канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой». Так он отреагировал на нежелание канцлера ехать в Киев.