Глава МИД Германии объяснил растянувшееся расследование дела Навального

«Этот запрос о правовой помощи, который был направлен Россией, мы согласовали. Это значит, что информация, которую запрашивают, с нашей стороны может быть выдана», — заявил он.

По его словам, это многоступенчатый процесс, в котором постоянно появляются новые данные. К этим деталям относится информация об этапах лечения Навального. Процесс рассмотрения запроса о правовой помощи проходит по различным ведомствам.

«Необходимо еще прояснить это с медицинскими работниками в Шарите, с теми, что исследовали пробы. В результатах исследований речь идет о личных данных, разрешение должен дать тот, кому они принадлежат», — добавил Маас.

МИД Германии согласовал все необходимое, чтобы процесс реализовался на практике.

Ранее Маас пригрозил России «реакцией» Германии и ее партнеров, если Москва не изложит свою точку зрению по ситуации с Навальным. Берлин уверен в отравлении мужчины. Россия должна предоставить факты, если никак не связана с нападением, считают в Германии.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как он почувствовал себя плохо в самолете. Местные медики поставили диагноз «нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови». Ядов в крови и моче Навального они не обнаружили. Через два дня мужчину доставили в клинику Берлина.

Позже правительство Германии заявило о наличии следов яда из группы «Новичок» в организме Навального. Глава МИД России Сергей Лавров увидел в этом схожесть с историей об отравлении Скрипалей в британском Солсбери.