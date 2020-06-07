Глава МИД Германии назвал Трампа популистом

Отношения между Германией и США переживают непростой период, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Американского президента Дональда Трампа министр причислил к популистам.

Ранее источник The Wall Street Journal в Белом доме сообщил, что Трамп собирается сократить группировку американских военных в Германии с нынешних 34,5 тысячи до 25 тысяч к сентябрю. Источники журнала Der Spiegel подтвердили планы Вашингтона по масштабному сокращению военного присутствия в стране.

По словам Мааса, если вывод 9,5 тысячи американских солдат состоится, в Берлине «примут его к сведению».

Говоря об отношениях ФРГ с США, министр заявил газете Bild am Sonntag: «Мы близкие партнеры в трансатлантическом альянсе. Но это сложно».

Также Маас раскритиковал Трампа за планы подавить беспорядки, вспыхнувшие в Штатах из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, с помощью армии.

«Я думаю, что это неправильный способ — угрожать дальнейшим насилием в очень напряженной ситуации», — сказал глава МИД.

Он назвал «чрезвычайно опасной» и риторику Трампа по отношению к журналистам, часть из которых глава Белого дома считает «врагами народа». Маас заявил, что такое поведение свойственно «популистам во всем мире».

По мнению министра, популисты разделяют общество, пытаясь мобилизовать своих сторонников. В этом случае «сложнее станет жить вместе не только в стране, конфликты будут разжигаться и на международном уровне».

«Это последнее, что нам нужно», — резюмировал Маас.

Ранее в Бундестаге предложили ввести штрафные пошлины на американский сжиженный газ, если США продолжат давление на строительство «Северного потока — 2».