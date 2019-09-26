Глава МИД Германии назвал происходящее на Украине «агрессией в центре Европы»

Немецкие политики захотели возвращения России в G7 Подробнее

«Минский процесс в последние два года практически прекратился. В центре Европы мы наблюдаем агрессию, которая стоила жизней свыше 13 тысяч человек. С этим мы не будем мириться», — заявил немецкий министр.

По его словам, Берлин намерен использовать новые возможности, которые появились с приходом к власти Владимира Зеленского. Чтобы решить вопросы, находящиеся на повестке уже четыре года, Германия вместе с Францией «усиленно работают» в «нормандском формате».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. США и ряд европейских стран обвинили Россию во вмешательстве, назвав ее страной-агрессором. Большая часть положений Минского протокола, заключенного в сентябре 2014 года, не соблюдалась. Для урегулирования конфликта в 2015 году заключили второе минское соглашение в формате «нормандской четверки» с представителями России, Украины, Германии, Франции, напомнил сайт «Утро.ру».