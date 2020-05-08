Глава МИД Германии назвал главного виновника начала Второй мировой войны
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг рассказали, что считают Германию главным виновником в развязывании Второй мировой войны. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на издание Der Spiegel.
По их словам, те, кто пытается обвинить в этому другую страну — занимаются переписыванием истории. Они написали, что «немцы заплатили цену за то, что позволили осуществиться 30 января 1933 года (назначение Адольфа Гитлера рейхсканцлером) и не смогли освободиться от национал-социализма собственными силами».