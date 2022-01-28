Глава МИД Германии Бербок: НАТО не будет принимать в свои ряды Украину
Вступления Украины в НАТО «нет в повестке дня», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом написал ТАСС со ссылкой на Funke.
«В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД [Сергеем Лавровым] по поводу того, о чем мы вообще спорим», — заявила политик.
По словам Бербок, о том, что НАТО не планирует расширяться, осведомлены все страны, написало ИА НСН.