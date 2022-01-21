Глава МИД Германии Бербок: ФРГ и Франция попытаются возобновить нормандский формат

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе пресс-конференции в Берлине заявила, что Германия и Франция попытаются возобновить нормандский формат. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политик подчеркнула, что она и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан планируют уже в ближайшее время отправиться с визитом на Украину. По ее словам, нормандский формат также является важнейшим аспектом диалога между странами.

«Мы совместно с Францией, я лично с Жан-Ивом ле Дрианом, сделаем все, чтобы вновь наполнить этот формат жизнью», — подчеркнула Бербок.