Трубопровод «Северный поток — 2» не соответствует нормам Евросоюза. В таком состоянии проект нельзя одобрить, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — сказала Бербок в эфире телеканала ZDF.

Она добавила, что «Северный поток — 2» до сих пор не соответствует требованиям законодательства ЕС. По словам министра, вопросы безопасности продолжают оставаться открытыми. При этом глава МИД не стала пояснять, что она имеет в виду под несоответствием законам.

Ранее Бербок неоднократно выступала против проекта «Северный поток — 2». Она обвиняла Россию в шантаже из-за повышения стоимости газа. При этом российская сторона отвергала все обвинения, заявляя о своей непричастности к ситуации на европейском рынке топлива. Работу трубопровода еще не запустили, так как для этого требуется одобрение немецкого регулятора.