20 января 2023, 17:21
Глава МИД Габона умер во время заседания совета министров
AFP: глава МИД Габона Адамо скончался от сердечного приступа на заседании совета министров
Глава МИД Габона Микаэль Муса Адамо умер на заседании совета министров. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщило Agence France Presse.
Адамо скончался в столице Габона — Либревиле. Он пришел на заседание совета министров, где ему стало плохо.
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«Он присутствовал на начале заседания совета министров и почувствовал себя плохо», — рассказал источник агентства в аппарате президента.
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Медики пытались реанимировать Адамо. Несмотря на все усилия, специалистам не удалось спасти дипломата. По данным собеседника агентства, главу МИД доставили в военный госпиталь без сознания. После обеда политик умер.
В ноябре прошлого года из-за проблем с сердцем скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Ему было 64 года. По данным издания «Наша Нива», глава МИД республики умер из-за инфаркта. Дипломат знал о проблемах со здоровьем, но к специалистам не обращался. Во время приступа Макей был дома в Дроздах.
Смертность
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