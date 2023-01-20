Мир 20 января 2023, 17:21 Глава МИД Габона умер во время заседания совета министров AFP: глава МИД Габона Адамо скончался от сердечного приступа на заседании совета министров Википедия

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Глава МИД Габона Микаэль Муса Адамо умер на заседании совета министров. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщило Agence France Presse.

Адамо скончался в столице Габона — Либревиле. Он пришел на заседание совета министров, где ему стало плохо.

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«Он присутствовал на начале заседания совета министров и почувствовал себя плохо», — рассказал источник агентства в аппарате президента.

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Медики пытались реанимировать Адамо. Несмотря на все усилия, специалистам не удалось спасти дипломата. По данным собеседника агентства, главу МИД доставили в военный госпиталь без сознания. После обеда политик умер.

В ноябре прошлого года из-за проблем с сердцем скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Ему было 64 года. По данным издания «Наша Нива», глава МИД республики умер из-за инфаркта. Дипломат знал о проблемах со здоровьем, но к специалистам не обращался. Во время приступа Макей был дома в Дроздах.