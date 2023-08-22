Мир 22 августа 2023, 18:13 Глава МИД ФРГ заявила о российских минных полях «размером с Западную Германию» Глава МИД ФРГ Бербок: Россия создала минные поля размером с Западную Германию РИА «Новости»

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Россия соорудила в зоне спецоперации минные поля размером примерно с территорию Западной Германии. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Она отметила, что гигантские минные поля созданы прежде всего на востоке Украины.

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«Есть оценки, что сооруженные минные поля — примерно размером с Западную Германию», — процитировало Бербок РИА «Новости».

По ее словам, ВСУ периодически «оказываются в ловушке», и ставится вопрос о том, как преодолеть эти преграды.

Контрнаступление украинских войск, начатое в июне, оказалось безуспешным: у ВСУ не получается прорвать российскую оборону. Результатами операции, которую много месяцев анонсировали как Украина, так и Запад, остались недовольны все: и украинское боевое командование, и простые украинцы, и западные партнеры страны. Даже украинские офицеры слабо верят в то, что ситуация переменится к лучшему. Американские СМИ посоветовали США поскорее организовать переговоры России и Украины, пока российская армия не начала масштабное продвижение и окончательно не разгромила войска противника.