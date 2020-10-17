«Я исхожу из того, что „Северный поток — 2“ будет достроен до конца. Вопрос — когда», — заявил министр.

Маас резко отреагировал на просьбу прокомментировать недовольство строительством газопровода в Соединенных Штатах. По его словам, все решения об энергетической политике и энергоснабжении Германии принимают в Европе.

Глава дипломатического ведомства оценил усложнившиеся отношения России и ФРГ. Маас считает, что отношения Берлина с Москвой останутся сложными, однако отказываться от диалога из-за случая с Алексеем Навальным немецкие власти не собираются. Об этом пишет «Газета.ru».

На прошлой неделе «Газпром» заподозрил Польшу в желании помешать строительству «Северного потока — 2» после сообщения о штрафе в 7,6 миллиарда долларов. По версии польского антимонопольного ведомства UOKiK, компания и партнеры по строительству создали незаконное предприятие, чтобы реализовать проект.