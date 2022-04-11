Глава МИД ФРГ призвала поставить Украине тяжелое вооружение

Чтобы украинская армия имела возможность продолжать обороняться во время специальной операции, ей необходимо поставить тяжелое вооружение. С этим предложением выступила руководитель МИД Германии Анна Бербок, сообщило РИА «Новости».

«Наступило время проявить прагматизм и креативность. На отговорки нет времени, Украине нужно поставить тяжелое вооружение», — заявила дипломат.

Она отметила, что Украина сильно нуждается в военной поддержке со стороны западных стран, которую они оказывают по мере возможности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что страны альянса обсудят поставки вооружения Украине, включая противотанковое оружие и средства противовоздушной обороны.

Также помощник президента США Джейк Салливан заявил, что рассматривается вопрос о передаче Украине средств береговой охраны.