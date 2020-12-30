Глава МИД ФРГ пожаловался на затрудненную работу Совбеза ООН

По данным RT, Маас отметил, что его работа важна. Он выразил надежду, что новое правительство Америки поменяет свою тактику.

«Судя по тому, как действовал Совет Безопасности в течение двух лет, он может действовать лишь в ограниченной степени. Это связано с тем, что сотрудничество прежде всего между США, Россией и Китаем не сработало», — рассказал он.