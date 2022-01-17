Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия «примет меры» против газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации Россией конфликта с Украиной. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бербок на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой сказала, что процесс сертификации «Северного потока — 2» приостановлен из-за того, что проект «не полностью соответствует европейскому праву». Она добавила, что в случае развития конфликта между Россией и Украиной Германия с партнерами примет «совместные подходящие меры» против газопровода, написало ИА НСН.