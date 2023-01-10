Мир 10 января 2023, 19:46 Глава МИД ФРГ Бербок приехала в Харьков Украинский депутат Гончаренко рассказал о прибытии главы МИД Германии Бербок в Харьков РИА «Новости»

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Глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок приехала в Харьков. Об этом во вторник, 10 января, заявил депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Анналена Бербок в Харькове. Глава МИД Германии прибыла в Харьков», — сказал он.

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Украинский парламентарий назвал визит Бербок «очень хорошим знаком». Ее поездку официально не анонсировали.

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По данным немецкого телеканала n-tv, визит министра в Харьков до последнего держали в тайне из соображений безопасности. Глава МИД Германии стала первой из членов кабмина страны, кто посетил восточную часть Украины после начала спецоперации. В пресс-службе внешнеполитического ведомства ФРГ по прибытии Бербок в город сообщили, что дипломата пригласил украинский МИД Дмитрий Кулеба.

«По приглашению моего украинского коллеги и друга Дмитрия Кулебы я намереваюсь сегодня здесь, в Харькове, получить представление о ситуации и, прежде всего, услышать жителей», — процитировала Бербок пресс-служба немецкого ведомства.

По ее словам, вся Украина должна знать, что может рассчитывать на поддержку и солидарность Германии. Министр подчеркнула, что киевскому режиму передали генераторы и трансформаторы, горючее, одеяла и осуществили новые поставки оружия, «в которых нуждается Украина».

Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил о встрече представителей Минобороны западных стран 20 января в формате «Рамштайн».