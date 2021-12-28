Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» играет большую геостратегическую роль. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

«Последние несколько лет с учетом различного восприятия [проекта] в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет „Северный поток — 2“», — сказала министр.

Она отметила, что газопровод гораздо более важен, чем просто частный экономический проект, написал RT.