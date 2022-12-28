Мир 28 декабря 2022, 12:01 Глава МИД ФРГ Бербок навлекла на себя недовольство пользователей Twitter после слов о России Пользователи Twitter потребовали уволить Бербок после слов о России РИА «Новости»

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Пользователи соцсети Twitter негативно отозвались о недавнем выступлении главы МИД Германии Анналены Бербок. Их процитировало РИА «Новости».

Им не понравилось, что политик назвала невозможными нормальные отношения между ФРГ и нынешней Россией.

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Один из пользователей счел слова Бербок недальновидными и провокационными. По его мнению, такая риторика в адрес РФ только усиливают ненависть россиян к Германии. Также пользователь предположил, что подобные заявления могут негативно сказаться на будущем ФРГ.

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С ним согласился и другой комментатор. Он написал, что это заявление Бербок противоречит национальным интересам Германии.

«Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку», — резюмировал он.

Еще один пользователь назвал выступление Бербок позором и речью, полной некорректных высказываний.

Также часть комментаторов решила, что подобные официальные заявления немецких политиков делают ФРГ «еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США».