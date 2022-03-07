Глава МИД Франции заявил о необходимости поддерживать канал связи с Путиным

На фоне ситуации вокруг Украины необходимо поддерживать канал связи с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«В нынешней ситуации нужно разговаривать, а чтобы разговаривать, нужно поддерживать канал для дискуссий», — отметил французский министр в интервью телеканалу France 2. Его слова привело РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что сейчас наметилась важная тема — обеспечение безопасности АЭС на Украине. Это он подчеркнул на фоне разговоров мировых лидеров с Путиным, в том числе французского президента Эммануэля Макрона.

Путин и Макрон провели новые переговоры по телефону, беседа продолжалась один час 45 минут. В частности, российский лидер рассказал своему французскому коллеге о провокации украинских радикалов около АЭС в Запорожской области. Кроме того, Путин заявил о проблемах с эвакуацией мирного населения в районах проведения спецоперации по демилитаризации Украины. Эти проблемы создают националистические объединения. При этом Киев на нарушения договоренностей по этому гуманитарному вопросу никак не реагирует.