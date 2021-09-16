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    16 сентября 2021, 14:32

    «Союзники себя так не ведут» Глава МИД Франции прокомментировал разрыв контрактов с Австралией по подлодкам

    Оксана Лавнюженко

    Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что разрыв контактов с Австралией по подводным лодкам подорвал доверительное отношение к этой стране. По его словам, в заявлении другой стороны «нет ясности». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на радиостанцию France Info.

    «У нас есть также вопросы к поведению США», — добавил французский дипломат.

    Он отметил, что «союзники себя так не ведут», как поступила Австралия, поэтому отношения между странами подорваны.

    Ранее стало известно, что Великобритания, США и Австралия заявили о создании партнерства AUKUS в области обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание подлодок для Австралии.