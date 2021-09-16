«Союзники себя так не ведут» Глава МИД Франции прокомментировал разрыв контрактов с Австралией по подлодкам

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что разрыв контактов с Австралией по подводным лодкам подорвал доверительное отношение к этой стране. По его словам, в заявлении другой стороны «нет ясности». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на радиостанцию France Info.

«У нас есть также вопросы к поведению США», — добавил французский дипломат.

Он отметил, что «союзники себя так не ведут», как поступила Австралия, поэтому отношения между странами подорваны.

Ранее стало известно, что Великобритания, США и Австралия заявили о создании партнерства AUKUS в области обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание подлодок для Австралии.