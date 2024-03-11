Мир 11 марта 2024, 08:35 Глава МИД Франции предложил говорить с Россией на языке «баланса сил» Глава МИД Франции Сежурне призвал говорить с Россией на языке баланса сил РИА «Новости»

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Франция намерена добиться сильного всплеска в поддержке Украины со стороны Европы и дать России сигнал о единстве ЕС. Об этом изданию La Tribune du dimanche заявил глава МИД республики Стефан Сежурне.

По его словам, европейским государствам необходимо делать гораздо больше для поддержки киевского режима и говорить с Россией на языке «баланса сил».

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«Наивно полагать, что Евросоюз способен устанавливать собственные правила, пока Россия пытается определять его внешнюю политику. Соглашения о гарантиях безопасности с Украиной уже подписали семь стран, в таком же процессе сейчас находятся еще 25 государств», — добавил глава МИД.

Сежурне также заявил, что для Запада основной вопрос заключается в том, чтобы вынудить Россию завершить боевые действия на территории Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал поездку французского коллеги Эммануэля Макрона на территорию страны.