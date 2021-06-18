Глава МИД Франции посчитал условия для вступления Украины в НАТО недостаточными

Украина сейчас не может стать членом НАТО. С таким заявлением в эфире телеканала BFMTV выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Нынешняя обстановка говорит, что пока нет условий для приема Украины в альянс.

«Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Саммит лидеров стран Североатлантического альянса прошел 14 июня в Брюсселе, напомнило РИА ФАН. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что на данном этапе альянс не рассматривает вопрос о членстве Украины в военном блоке. Тем не менее в итоговом заявлении саммита говорится, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в НАТО.

Позже кабинет министров Украины утвердил специальный план вступления страны в Североатлантический альянс. Согласно нему, среди военных и государственных служащих проведут разъяснительные работы по вопросам евроатлантической интеграции.

Голос России, которая категорически против вступления в НАТО Украины и Грузии, не должен быть решающим в этом деле, заявил Столтенберг. Вопрос о вступлении стран в организацию будут решать сами Украина и Грузия, а также 30 стран-участниц НАТО.