Глава МИД Франции объяснил, почему страна не стала отзывать посла из Великобритании

Франция не стала отзывать посла своей страны из Великобритании из-за оппортунистской политики британцев. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы отозвали наших послов [из США и Австралии], чтобы переоценить ситуацию. В Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости возвращать нашего посла для объяснений», — пояснил министр в эфире телеканала France 2.

Ранее глава МИД Франции сообщил об отзыве для консультаций послов страны из США и Австралии. Он отметил, что послов отозвали по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона. В Белом доме подчеркнули, что сожалеют о таком решении.

Причиной отзыва дипломатов стало новое партнерство в области обороны и безопасности между США, Австралией и Великобританией. За появлением альянса AUKUS последовал выход Австралии из соглашения по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Сумма сделки составляла 56 миллиардов евро. На эти деньги должны были построить 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda.