Глава МИД Франции встретился с вызванными из США и Австралии послами

Встреча министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана с отозванными руководителями дипломатических миссий в Вашингтона и Нью-Йорка. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте французского ведомства.

Основной темой разговора министра с послами стали последствия кризиса в отношениях, который сложился у Франции с Австралией и США, а также выводы, которые следует сделать.

На этой неделе Австралия, Великобритания и США объявили о создании партнерства AUKUS по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках подписанного соглашения Австралия планирует получить от США и Великобритании по созданию атомных подводных лодок и создать свой собственный флот из восьми субмарин.

Ожидается, что первые из них сойдут на воду в 2036 году и в качестве вооружения получат американские крылатые ракеты. После создания альянса власти Австралии разорвали с французской компанией Naval Group контракт о покупке подводной лодки на сумму отказалась от контракта на 90 миллиардов австралийских долларов (4,78 триллиона рублей).

Эта ситуация вызвала серьезное недовольство Парижа, который срочно отозвал своих послов из США и Австралии. Министр иностранных дел Франции заявил, что создание AUKUS скажется на формировании новой стратегической концепции НАТО.