Глава МИД Финляндии встретился с Тихановской и предложил провести новые выборы в Белоруссии

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По итогам встречи он призвал белорусские власти провести новые президентские выборы.

Общение проходило в Вильнюсе — в столицу Литвы Тихановкая приехала после попытки подать жалобу в ЦИК Белоруссии. Помимо Тихановской Хаависто поговорил министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

По словам Хаависто, «белорусская оппозиция стремится к диалогу с властями страны».

Выход из кризиса в Белоруссии возможен только при проведении новых президентских выборов, заявил глава финского МИДа после переговоров, сообщил RT.

«Новые выборы являются необходимостью. Единственным путем в этом направлении может быть диалог с сегодняшним руководством Белоруссии», — сообщил министр.

Также Хаависто сказал том, что «было бы хорошо» действовать согласно принципам ОБСЕ, к которым относятся «открытые свободные выборы, уважение прав человека и свобода средств массовой информации», сообщила газета Helsingin Sanomat.