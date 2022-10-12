Эстония призвала Запад игнорировать предупреждения России о «красных линиях» | 360°

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Эстония призвала Запад игнорировать предупреждения России о «красных линиях»

Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал Запад игнорировать слова посла России о красных линиях

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Странам Запада следует продолжить оказывать помощь Украине, несмотря на предупреждения России о приближении к символическим красным линиям и опасности эскалации конфликта. Об этом заявил телеканалу CNN министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он призвал союзников Украины не пугаться предупреждений посла России в США Анатолия Антонова о пересечении красных линий путем поставки оружия. Урмас Рейнсалу настоял не только на продолжении, но и усилении военной помощи киевскому режиму, особенно в части противовоздушной обороны. Он заявил, что нужно успеть до зимы обеспечить защиту гражданской инфраструктуры и жилых районов.

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«Вся политика в некотором роде умиротворения, которую мы вели, чтобы избежать эскалации, куда нас привела? <…> Ради человечества, ради нашей собственной безопасности в Европе мы должны действовать», — сказал министр.

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Посол Анатолий Антонов призвал США перестать накачивать Украину смертоносным оружием. Он заявил, что американцы вплотную приблизились к условным красным линиям, и посоветовал их не пересекать, сообщил RT. Это приведет к эскалации конфликта, риску прямого столкновения России и НАТО.

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