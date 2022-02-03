Глава МИД ДНР заявила, что Украина начала перевозить поставляемое Западом оружие в Донбасс

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина переносит полученное от западных стран оружие в Донбасс. Об этом она рассказала в беседе с РИА «Новости».

«Украина стягивает все больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом», — сообщила она.

Страны, входящие в состав НАТО вместе с США привозят в Украину вооружение и занимаются тренировками украинской армии. Такие действия нарушают минские соглашения и мешают урегулированию обстановки в Донбассе. Оружие поставляют Канада, Великобритания, Польша, Франция, Турция, Чехия, Литва, Болгария, Эстония и Румыния.

США отправили на Украину ракетные комплексы Javelin, катера и винтовки, из Великобритании приехали гранатометы NLAW, из Турции — дроны Bayraktar. Также Украина совместно с Великобританией подписали документ, в котором обговаривается строительство двух баз украинских ВМС и совместное проектирование кораблей.