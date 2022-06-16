Глава МИД ДНР пригласила Асада поучаствовать в трибунале над ВСУ

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад получил предложение поучаствовать в трибунале над украинскими силовиками, совершившими преступления против мирного населения Донбасса. Об этом сообщили авторы Telegram-канала МИД ДНР.

Предложение внесла глава ведомства Наталья Никонорова.

«Министр предложила господину Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале над представителями украинских вооруженных формирований, которые обвиняются в совершении преступлений против жителей Донбасса», — написали представители МИД ДНР.

Также они сообщили, что Асад попросил передать Никоноровой приветствие и благодарность за вклад в развитие контактов с Сирией. Кроме того, глава САР отметил готовность признать ДНР и ЛНР.

Асад неоднократно высказался в поддержку спецоперации России на Украине. В интервью RT Arabic он заявил, что действия РФ на международной арене способствуют возвращению потерянного равновесия в мире.