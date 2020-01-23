Глава МИД ДНР посчитала бесперспективными попытки Киева пересмотреть Минские соглашения
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова призвала Киев не тратить время на попытки пересмотреть Минские соглашения. Об этом сообщило РИА ФАН.
По мнению дипломата, попытки Украины изменить последовательность выполнения Минских соглашений в выгодную для себе сторону говорят о нежелании Киева следовать мирному урегулированию.
Никонорова призвала украинских переговорщиков не тратить время на «бессмысленные попытки реализовать комплекс мер» и идти путем команды бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко.
Глава МИД добавила, что украинской стороне надо предметно реализовывать Минские соглашения, а не пытаться удалить из них все свои обязательства перед народами донбасских республик.