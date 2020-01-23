Глава МИД ДНР посчитала бесперспективными попытки Киева пересмотреть Минские соглашения

По мнению дипломата, попытки Украины изменить последовательность выполнения Минских соглашений в выгодную для себе сторону говорят о нежелании Киева следовать мирному урегулированию.

Никонорова призвала украинских переговорщиков не тратить время на «бессмысленные попытки реализовать комплекс мер» и идти путем команды бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко.

Глава МИД добавила, что украинской стороне надо предметно реализовывать Минские соглашения, а не пытаться удалить из них все свои обязательства перед народами донбасских республик.