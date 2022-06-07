Глава МИД Черногории назвал неизбежным запрет на пролет самолета Лаврова

Черногория выполнила свои обязательства, закрыв воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Это решение было неизбежным, заявил министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич.

«Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя [с введением антироссийских санкций]», — привел слова Кривокапича телеканал RTCG.

Как отметил министр, решение о закрытии неба было неизбежным. МИД республики принял его совместно с правительством. Кривокапич подчеркнул, что Лавров мог бы добраться до Сербии на поезде, так как железнодорожное сообщение между Москвой и Белградом открыто.

Ранее власти Черногории, Болгарии и Северной Македонии объявили о закрытии своего воздушного пространства для российского министра. Ларов назвал такое решение немыслимым, а президент Сербии Александр Вучич заявил, что не был ему удивлен. Лидер республики заявил, что никогда раньше не видел такой организованной кампании нападок на одну небольшую страну.