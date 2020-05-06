Глава МИД Чехии попал в ДТП. Его водитель погиб

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек попал в ДТП, когда возвращался домой на такси. Авария произошла в ночь на 6 мая, таксист погиб. Сам министр не пострадал.

Об этом журналистам рассказала представитель полиции Виолета Сиржиштева. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Сиржиштева отметила, что ДТП произошло недалеко от центра Праги — в районе Нусельской улицы. Авария случилась около четырех часов утра.

Машина такси, ехавшая на небольшой скорости, врезалась в припаркованный автомобиль. Судя по всему, у 62-летнего водителя такси произошла остановка сердца Виолета Сиржиштева.

Приехавшие полицейские обнаружили водитель автомобиля в бессознательном состоянии. Сиржиштева подчеркнула, что и правоохранители, и медики, которые вскоре прибыли на место ДТП, не смогли его реанимировать. Кроме него в аварии больше никто не пострадал.

Пока нет точной информации, когда именно произошел сердечный приступ — во время аварии или уже после столкновения. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Сам министр Томаш Петржичек выразил соболезнования семье погибшего мужчины. Он отметил, что жалеет об «угасшей человеческой жизни». Завтра вместе со своей супругой политик собирается провести заупокойную мессу в одном из храмов страны.