Глава МИД Британии призвала Россию к переговорам по Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в проведении дезинформационной кампании, направленной на оправдание предполагаемого вторжения на Украину. Об этом она написала в Тwittеr.

«Россия ведет кампанию по дезинформации с целью дестабилизировать обстановку и оправдать вторжение в суверенную соседнюю Украину. Россия должна прекратить агрессию, провести деэскалацию и приступить к содержательным переговорам», — заявила глава МИД Великобритании.

Ранее Трасс осудила хакерские атаки на правительственные сайты Украины. СБУ накануне сообщила, что под атакой оказались в том числе сайты внешнеполитического ведомства и Министерства образования. В СБУ заявили, что на главных страницах сайтов киберпреступники разместили провокационные сообщения. При этом утечки личных данных, предположительно, не произошло. Глава британского МИД в связи с этим заявила, что НАТО расширит сотрудничество с Украиной в киберсфере, а Соединенное Королевство вместе с союзниками окажет всяческое содействие.

Посольство России в США ранее ответило на заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину, назвав их вбросом.