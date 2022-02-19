Глава МИД Британии предупредила о возможности резкого ухудшения ситуации вокруг Украины
Глава МИД Британии Трасс предупредила о возможном резком ухудшении ситуации вокруг Украины
Ситуация вокруг Украины может резко ухудшиться на следующей неделе. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она отметила, что страны Запада должны быть готовы к изменениям.
По словам министра, сейчас Европа переживает один из самых опасных моментов для своей безопасности с начала прошлого века.
«Нам необходимо демонстрировать беспрецедентное единство. Многие хотели бы видеть ситуацию в более позитивном ключе, но я думаю, что нам надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе», — сказала Трасс. Цитату привел ТАСС.
Глава британского МИД добавила, что НАТО должна быть уверена в том, что обладает более передовым оружием по сравнению с Россией. Она подчеркнула, что страны альянса заостряют свое внимание на киберсфере и информационном пространстве.
«При этом нам также следует больше инвестировать в материально-техническую базу и укреплять восточный фланг НАТО», — заявила Трасс.
Как считает министр, глобальная архитектура безопасности сейчас является недостаточной для реагирования на те вызовы, которые стоят перед странами Запада.