Глава МИД Британии представит на встрече НАТО доклад о «негативном поведении» РФ

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб представит на встрече министров стран НАТО доклад о «негативном поведении» РФ, написало издание The Daily Telegraph.

«Министр иностранных дел озвучит ряд возражений Великобритании против недавних действий России, включающих наращивание военных сил у границы с Украиной», — процитировала публикацию газета «Известия».

Помимо прочего, Рааб собирается направить нашей стране претензии по поводу причисления главных союзников к перечню «недружественных стран», а также ограничения штата сотрудников в посольствах США и Чехии.

Еще на мероприятии могут обсудить ситуацию с посадкой в Минске самолета Ryanair. Как считает Рааб и генсек НАТО Йенс Столтенберг, этого не могло случиться «без молчаливого согласия» РФ.