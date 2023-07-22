Мир 22 июля 2023, 07:12 Глава МИД Британии отложил визит в Пекин из-за пропажи коллеги из Китая Bloomberg: глава МИД Великобритании визит в Пекин из-за исчезновения главы МИД Китая rawpixel

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли перенес запланированную поездку в Китай из-за исчезновения своего коллеги, главы МИД Цинь Гана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источника, руководитель китайской дипломатии не появляется на публичных мероприятиях уже свыше нескольких недель. Однако не исключено, что пропажа Гана стала лишь одним из факторов для переноса визита для Клеверли.

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В настоящее время Китай и Великобритания обсуждают новые даты визита, от официальных комментариев британский МИД отказался.

«Ситуация с переносом поездки Клеверли стала примером того, как пропажа Гана напрямую отражается на геополитике», — отметили авторы статьи.

В начале июля стало известно, что власти Китая перенесли визит главы евродипломатии Жозепа Бореля. Изначально его планировали на 10 июля, но теперь стороны вынуждены искать новые даты.