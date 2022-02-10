Глава МИД Британии отказалась признать суверенитет РФ над Ростовом и Воронежем

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс оконфузилась на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, отказавшись признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Об этом со ссылкой на дипломатические источники написала газета «Коммерсант».

Конфуз произошел на закрытой части встречи. Трасс заявила, что российские войска нужно отвести от границ Украины. Лавров ответил, что военные находятся на территории своей страны. Британская коллега повторила, что их нужно отвести. Лавров снова пояснил, что они имеют право на маневры на территории РФ и не нарушают никаких границ.

После этого, по словам источников, Лавров спросил Трасс, признает ли она суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — ответила после некоторой паузы Трасс.

Послу Британии в РФ Деборе Боннерт пришлось вмешаться и объяснить Трасс, что это российские регионы.

Лавров ранее заявил, что переговоры с Трасс были как разговор немого с глухим, передавал RT.