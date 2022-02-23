Глава МИД Британии: «Дадим в долг Украине, чтобы причинить боль России»

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс пообещала дать в долг украинскому правительству, чтобы, в частности, «причинить боль России». Заявление опубликовано на странице министра в Twitter.

Дословно сообщение в переводе на русский язык звучит так: «Великобритания гарантирует кредиты на сумму до 500 миллионов долларов, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о решении ввести санкции против пяти российских банков из-за решения России признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Санкции распространятся на банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческого банка «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития. Трем российским бизнесменам — Геннадию Тимченко, Борису и Игорю Ротенбергам — запретили въезд в Великобританию, их возможные активы заморозят, а также введут запрет на бизнес с ними.

Великобритания намерена «держать наготове дальнейшие санкции».

Президент Россия Владимир Путин сообщил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Страны Запада отреагировали на признание ЛДНР ожидаемо негативно.