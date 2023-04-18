Мир 18 апреля 2023, 07:50 Глава МИД Бразилии не согласился с оценкой США позиции страны по Украине Глава МИД Бразилии Виэйра не согласился с негативной оценкой США позиции страны по Украине РИА «Новости»

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Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра не согласился с координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джоном Кирби, который раскритиковал позицию страны по Украине. Об этом сообщил портал G1.

Ранее Кирби заявил, что Бразилия повторяет «российскую и китайскую пропаганду» и не смотрит на факты, касающиеся урегулирования ситуации на Украине.

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«Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен», — возразил Виэйра.

Дипломат также отметил, что Бразилия и Россия являются странами с общей историей, а дипломатическим отношениям государств исполнилось уже 195 лет.

Ранее Бразилия отказалась подписывать итоговую декларацию организованного Соединенными Штатами «Саммита за демократию». Власти страны посчитали, что документ фокусируется на осуждении России из-за украинского кризиса. Президент Бразилии Лула да Силва по итогам визита в Китай обвинил США в подогревании украинского конфликта, он также призвал создать группу стран для выполнения посреднической миссии между Россией и Украиной.