Глава МИД Белоруссии заявил об угрозе новой холодной войны

Сложившийся геополитический передел мира может обернуться началом новой холодной войны. О таких рисках заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне. А предпосылки к этому есть», — сказал Макей в эфире телеканала ОНТ.

Он добавил. что после развала СССР коллективный Запад стал полагать, что его влияние будет продолжаться вечно. Но со временем стали появляться новые игроки, желающие занять свое место под солнцем.

«Китай, Индия, Россия тоже имеют на это право. Понятно, что они, эти большие геополитические игроки, не будут согласны с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить. Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз, к сожалению, оказались на их разломе», — отметил министр.

По словам Макея, Белоруссия ощущает это влияние, так как располагается между Западом и Востоком. Он подчеркнул, что его настораживают недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Речь идет о словах об укреплении сотрудничества между Белоруссией и Россией, в котором увидели угрозу. При этом страны ЕС и НАТО укрепляют сотрудничество между собой, не считая это угрозой для кого-либо.