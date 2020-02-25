Глава МИД Белоруссии: Россия нарушила правила стратегического партнерства
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за нарушений России пострадал государственный план развития внешней экономики. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на «БелТА».
Макей подчеркнул, что республика не выполнила задачи по экспорту, которые поставил лидер страны Александр Лукашенко. По словам министра, это связано с изменением Россией «условий торговли», в то время, как Белоруссия четко выполняет обязательства.
«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 миллиарда 55 миллионов долларов», — добавил Макей.
Он обратил внимание на то, что теперь Белоруссия будет развиваться в «евро-атлантическом векторе».