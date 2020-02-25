Глава МИД Белоруссии: Россия нарушила правила стратегического партнерства

Макей подчеркнул, что республика не выполнила задачи по экспорту, которые поставил лидер страны Александр Лукашенко. По словам министра, это связано с изменением Россией «условий торговли», в то время, как Белоруссия четко выполняет обязательства.

«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 миллиарда 55 миллионов долларов», — добавил Макей.

Он обратил внимание на то, что теперь Белоруссия будет развиваться в «евро-атлантическом векторе».