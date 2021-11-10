Глава МИД Белоруссии обозначил позицию республики по Крыму

Белоруссия сохраняет свою позицию относительно Крыма и не меняет ее. Минск признает, что Крым является российской территорией. С таким заявлением в интервью РИА «Новости» выступил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — заявил глава внешнеполитического ведомства союзной республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства заявил, что президент России Владимир Путин не взял его в поездку в Крым на празднование Дня народного единства, хотя обещал это сделать. В ответ российский лидер заявил, что ему всегда рады. При этом Путин напомнил, что Лукашенко не приезжал на полуостров с 2014 года.

Слова президента Белоруссии можно трактовать как фактическое признание Крыма российским регионом, заявил депутат парламента республики Андрей Савиных. Он отметил, что своим заявлением Лукашенко дал понять, что для Белоруссии Крым является неотъемлемой частью России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума жителей в марте 2014 года. На голосовании большинство высказалось в поддержку такого решения.