Глава МИД Белоруссии объявил о росте торговли с ЕС после выборов

МИД Белоруссии в лице Владимира Макея заявил, что страна не лишилась поддержки всех государств, кроме России, после проведенных 9 августа выборов. Он упомянул о возросшем товарообороте с 10 соседями из ЕС.

Мысль, будто после президентских выборов 9 августа и последовавших за ними протестов Белоруссия лишилась поддержки со стороны всех стран за исключением России, неверна, отметил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Я не соглашусь с вами, что мы остались одни,, только вместе с Россие,й, и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги — с Китаем, Пакистаном, другими», — обозначил он в разговоре с РБК.

Макей также заметил, что, несмотря на политическую обстановку в стране и ситуацию с коронавирусом, Белоруссия не переставала взаимодействовать со странами Европейского союза (ЕС) и только нарастила объем товарооборота с десятью странами. Однако конкретных данных глава ведомства не привел.

Сегодняшнюю напряженность во взаимоотношениях между Белоруссией и ЕС Макей охарактеризовал как временные трудности, которые нужно пережить. По его словам, он продолжает вести взаимные переговоры с коллегами, хотя последние и стараются не афишировать этот факт. При этом, комментируя возможность нормализации отношений между республикой и странами Европы при президенте Александре Лукашенко, глава МИД заявил, что все позитивные моменты для обеих сторон за последние пять лет были достигнуты именно благодаря конструктивному диалогу с действующей властью.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по статистике ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.