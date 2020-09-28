Глава МИД Азербайджана рассказал, как началось обострение конфликта в Карабахе
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов в беседе с NEWS.ru пояснил, что ответный огонь вооруженные силы открыли по военным объектам противника, чтобы защитить мирных жителей.
«Для наших военнослужащих целями являются исключительно военные объекты противника, был сделан призыв гражданским лицам находиться подальше от военных объектов, чтобы не подвергать свои жизни угрозе», — отметил Байрамов.
По его словам, военные Азербайджана открыли ответный огонь для того, чтобы обезопасить мирных граждан и отбросить вооруженные силы Армении от населенных пунктов.