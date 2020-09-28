Глава МИД Азербайджана рассказал, как началось обострение конфликта в Карабахе

«Для наших военнослужащих целями являются исключительно военные объекты противника, был сделан призыв гражданским лицам находиться подальше от военных объектов, чтобы не подвергать свои жизни угрозе», — отметил Байрамов.

По его словам, военные Азербайджана открыли ответный огонь для того, чтобы обезопасить мирных граждан и отбросить вооруженные силы Армении от населенных пунктов.