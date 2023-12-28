28 декабря 2023, 16:42
Глава МИД Азербайджана допустил встречу с армянским коллегой на госгранице
Байрамов: главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на границе
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана могут встретиться на государственной границе двух стран, сообщил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. Его слова привело РИА «Новости».
«Напомню, делимитационные комиссии двух стран уже дважды встречались на границе», — заявил он.
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Министр отметил, что с такой идеей выступила азербайджанская сторона.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря впервые лично поприветствовали друг друга после событий в Нагорном Карабахе. Встреча представителей двух стран на неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге началась с рукопожатия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Армения и Азербайджан стремятся к заключению мирного договора. Российская сторона поддерживает их волю, поскольку это обеспечит мир в регионе.
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